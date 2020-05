Efectul COVID-19: Italia inasprește regulile care au dus la eliberarea unor mafioți din inchisori

Reacția populației a obligat Italia să înăsprească regulile de eliberare a mafioților din închisoare din cauza temerilor de COVID-19. Un decret adoptat peste noapte necesită acum revizuirea oricărei hotărâri de eliberarea, pentru a fi complet justificată, scrie Repubblica. Aproximativ 376 de mafioți și traficanți de droguri au fost mutați din închisori în arest la domiciliu din […] The post Efectul COVID-19: Italia înăsprește regulile care au dus la eliberarea unor mafioți din închisori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.