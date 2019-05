Efectul de bumerang al plafonarii pretului la gaze: Noii baieti destepti au intrat deja pe fir, romanii achita nota de plata

Desi in mod normal ar trebui sa se ieftineasca odata cu incalzirea vremii, gazele se scumpesc pe zi ce trece, in tara noastra. Vina ii apartine Guvernului, care a dat peste cap piata de energie, in urma cu cateva luni, prin adoptarea OUG 114. Din pacate, pentru nesabuinta guvernantilor vor ajunge sa plateasca scump toti romanii.