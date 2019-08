Efectul DEZASTRUOS al inchiderii minelor din Valea Jiului: situație de CRIZA fara precedent in sistem

Încep să se vadă efectele închiderii minelor de cărbune din Valea Jiului, iar măsurile adoptate afectează din plin populația. Termocentrala Mintia va fi închisă timp de 12 zile, în perioada 23 august - 3 septembrie. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara spune că termocentrala se oprește pentru lucrări, în timp ce sindicaliștii susțin că nu este cărbune. Este cea mai lungă oprire de după 1997. Oamenii din zonă vor rămâne fără apă caldă, în perioada cât este închisă Termocentrala Mintia.

Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Samuel Dioane, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că Termocentrala Mintia se va închide în perioada 23 august- 3 septembrie, pentru lucrări de întreținere.

„În perioada 23 august- 3 septembrie, Termocentrala Mintia va fi oprită pentru revizii, reparații de vară, altfel putem să avem probleme pentru iarnă, atât pe parte termică, cât și pe partea electrică, tot ce cuprinde revizii, de cazane. Trebuie să facem un program de revizii, că altfel nu se poate. Am tot avut probleme cu cazane și am hotărât să facem un program de revizie și reparații. După aceea o să intrăm în program normal”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Samuel Dioane, directorul CEH.

El a recunoscut că oprirea termocentralei în această perioadă are „un pic de legătură” cu blocarea traficului feroviar în zona Simeria, dar susține că există suficient cărbune.

„Are și un pic de legătură și cu blocarea traficului feroviar în zona Simeria, dar noi oricum aveam prevăzut acest grafic de reparații. Era programat. Că s-a suprapus, asta este. Nu ne confruntăm cu lipsa cărbunelui, există cărbune, am mai dat drumul la un abataj, luni, la mina Livezeni, care are o capacitate de 600 de tone. Nu se pune problema. Au mai fost situații de avarii, în care termocentrala a fost oprită pentru 12 ore, șase ore. Toată lumea e programată pentru revizii, activitatea e normală, nu e o problemă. Va fi pornită Termocentrala Paroșeni, noi avem nevoie de energie să vindem, să putem încasa, să facem plăți, nu se poate să oprim totul pe zero", a spus directorul CEH.

De cealaltă parte, preşedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iştoc, susține că Termocentrala Mintia se confruntă cu lipsa cărbunelui.

Potrivit acestuia, traficul feroviar va fi blocat în zona Simeria, astfel că nu se poate aduce cărbune.

„Motivul este blocarea traficului feroviar în zona Simeria și noi, neavând constituite stocuri mari de cărbune care să ne ajungă pentru a funcționa o săptămână, suntem obligați să oprim și noi, o să pornim Paroșeniul. A mai fost oprită pe o perioadă așa lungă doar în 1996 sau 1997 pentru lucrări de curățare a barajului. Angajații vor face lucrări de întreținere, se curăță instalațiile. Ei folosesc oportunitatea aceasta ca să-și facă lucrări care nu se pot face doar cu oprirea termocentralei, dar nu că necesită a fi făcute acum. (...) Dar motivul este lipsa cărbunelui", a declarat Cristian Iștoc.

În perioada în care va fi oprită Termocentrala Mintia sunt anunțate lucrări la infrastructura feroviară în zona Simeria.

Termocentrala Mintia este sucursală a Complexului Energetic Hunedoara, care are în prezent peste 4.000 de salariaţi.