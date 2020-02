Șeful ALDE tineret le strica planurile susținatorilor moțiunii: 'Sorry, baieți, va stricam jocurile ?'

Șeful formațiunii de tineret ALDE, Claudiu Daniel Cătană strică planurile celor care s-au grăbit să decidă în numele liberal-democraților, incluzându-i în diferite calcule legate de moțiunea de cenzură. Tututor celor care au numărat deja voturile ALDE de-o parte sau de alta a moțiunii, Daniel Cătană le răspunde ferm: "ALDE nu va vota moțiunea de cenzură", cerându-și apoi scuze celor cărora le-a stricat calculele.

"Pentru ca am vazut cum se chinuie un anume domn sa rasplateasca sustinerea PSD raspandind dezinformari crase in privinta ALDE si a motiunii de cenzura, mai explicăm, ÎNCĂ O DATĂ; poziția oficială: ALDE NU va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD! Sorry, băieți, vă stricăm jocurile ?", a scris Claudiu Daniel Cătană pe pagina de Facebook.