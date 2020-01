Șeful Cancelariei premierului creioneaza schița anticipatelor: Cand s-a putut conta pe Pro Romania?

Șeful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban, Ionel Dancă, a declarat miercuri, la Libertatea Live, că în acest moment liberalii poartă negocieri pentru alegerile anticipate astfel încât să oprească formarea unei noi majorități în Parlament după ce ar urma să fie demis Guvernul Orban prin moțiune de cenzură.

„Iti trebuie o majoritate care sa iti garanteze ca aceasta procedura se va finaliza cu rezultatul dorit. Noi suntem hotarati sa facem toate eforturile. In momentul de fata trebuie asigurata o majoritate parlamentara care sa sustina un astfel de demers. In acest moment USR e in favoare, cu PMP sunt discutii si credem ca vor fi alaturi, UDMR nu cred ca va fi impotriva. Trebuie sa oprim formarea unei noi majoritati dupa motiunea de cenzura”, a zis Ionel Dancă. El a indicat ca sunt discutii si cu ALDE. In legatura cu Pro Romania, șeful Cancelariei premierului a zis: „Cand s-a putut conta pe Pro Romania?”.

Ionel Dancă a indicat că liberalii vor promova în regim de urgență în Parlament, prin angajarea răspunderii, „mai multe proiecte de acte normative necesare insanatosirii” mediului economic si social. „Vom vedea daca PSD va fi de acord sa ne lase sa guvernam. Daca ne lasa sa guvernam si ne adoptam proiectele, cu atat mai bine pentru tara”.

„Adoptam legile de care Romania are nevoie cu riscul de a crea nemultumiri in tabara PSD si ne-am bucura sa se manifeste si intr-o motiune de cenzura pentru ca interesul nostru este sa reparam ce-a stricat PSD printr-o noua majoritate legitima in Parlament”, a mai spus Ionel Danca