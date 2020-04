Șeful Colegiului Medicilor, dupa ce a spus ca i-ar cere despagubiri Angelei Merkel: 'Nu trebuie sa stea cu creionul in mana si sa socoteasca cat are sa ne dea'

Preşedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a spus, pentru un ziar german, că ar suna-o pe Angela Merkel pentru a-i cere despăgubiri deoarece România a trimis în UE zeci de mii de medici. El a explicat, pentru MEDIAFAX, că acea declarație a fost făcută într-o discuție colocvială.

Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Gheorghe Borcean, a explicat, pentru MEDIAFAX, declaraţia pe care a făcut-o recent în cotidianul FAZ.

Citește și: Vor apărea noi reguli! Cum vor arăta restaurantele atunci când vor fi redeschise

„Era vorba doar aşa, de un calcul ideal că n-am fi putut cheltui 1, 4 miliarde de euro ca să meargă în Germania şi rămâneau doctorii aici, asta e tot, nu că Angela Merkel trebuie să stea cu creionul în mână şi să socotească câţi bani trebuie să dea, nu. A fost o discuţie colocvială cu jurnalistul de la Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ), când mi-a spus de unde este, mai întâi nu am crezut, am discutat vreo două ore, am discutat dacă nu cumva sistemul sanitar din România se simte inconfortabil din cauză că îi lipsesc cei 14.000 de medici care au plecat în ultimii 10, 12 ani, din România şi s-au stabilit în vestul Europei. Sfârşitul a fost: Dacă ai putea să vorbeşti acum cu Angela Merkel ce i-ai spune? Şi am spus că i-aş spune că poate o recompensă morală ar merita pentru asta, nu în sensul că vezi, Doamne, ai putea să vinzi medicii pentru că noi ştim ce este în Europa, este un loc în care toată lumea poate să se mişte dintr-o parte în alta. Cu formarea unui medic se cheltuie undeva în jur de 100.000 de euro, poate şi mai bine”, a explicat Gheorghe Borcean.

Întrebat dacă România ar fi putut să facă ceva pentru ca aceşti medici care au plecat să fie stimulaţi să rămână în ţară, Borcean spune că valul de plecări a fost normal odată cu integrarea în UE.

Citește și: Ludovic Orban, vești despre vaccin: Este în curs de pregătire un nou produs care va fi lansat pe piață .

„Primul lucru era să nu intre în Europa, al doilea, odată cu intrarea în Europa era vădit lucru că se va întâmpla chestia asa, că toată lumea aştepta să aplice la definiţia Uniunii Europene, la libera mişcare. Dacă ai lua din urmă care sunt motivele care i-au determinat pe cei 14.000 de medici să plece din ţară, sunt multe, este sigur şi câştigul material, dar nu e numai asta, este posibilitatea de realizare profesională, este respectul social al profesiei, al medicului

Gheorghe Borcean a declarat recent în cotidianul german FAZ că ar suna-o pe Angela Merkel să-i ceară despăgubiri pentru că România a trimis zeci de mii de medici în UE. El a spus că România a cheltuit 1, 4 miliarde de euro pentru cei care au plecat deja. Ulterior a precizat în presa centrală că de aceşti bani România ar fi făcut spitale, autostrăzi şi universităţi.