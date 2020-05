Șeful Crucii Roşii din judeţul Gorj, Marius Vlaicu, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Conform jurnaliștilor locali, testul a fost efectuat sâmbătă, iar rezultatul pozitiv a venit duminică dimineața. Mariu Vlaicu este angajat TESA al Complexului Energetic Oltenia (CEO), unde alți trei salariați au fost depistați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Ancheta epidemiologică este în […] The post Șeful Crucii Roșii din Gorj, infectat cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.