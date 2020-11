Secretarul american al Justiţiei, Bill Barr, a dat undă verde luni deschiderii de anchete privind posibile nereguli în timpul alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie despre care Donald Trump dă asigurări că au fost marcate de ”fraude”, fără a aduce însă dovezi, relatează AFP, citată de Agerpres. Bill Barr, unul dintre miniştrii cei mai loiali preşedintelui […] The post Șeful Departamentului de Justiție al SUA a autorizat investigarea acuzațiilor de fraude la alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.