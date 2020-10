Șeful DNA, despre eventualele fraude de la alegeri: 'Nu am identificat o infractiune de competenta noastra in acest moment'

Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a afirmat joi că instituţia pe care o conduce nu a primit nicio sesizare cu privire la alegerile locale, precizând că nu a identificat o infracţiune care să fie de competenţa parchetului anticorupţie, informează Agerpres.

"Având în vedere ce fapte se invocă în spaţiul public că s-ar fi petrecut cu ocazia acestor alegeri, mai ales în ceea ce priveşte unele sectoare din Bucureşti, nu am fost sesizaţi cu astfel de fapte. Am înţeles că la nivelul altor parchete există sesizări. Din ce a apărut, nu am identificat o infracţiune de competenţa noastră în acest moment", a declarat Crin Bologa la Europa FM, întrebat dacă există vreo sesizare în privinţa alegerilor de duminică.