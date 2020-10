Șeful DNA detoneaza NUCLEARA: dosare in lucru care vizeaza Primaria Capitalei și primariile de sector

Șeful DNA, Crin Bologa, susține că există dosare în lucru la DNA privitoare la modul în care s-au cheltuit fondurile la Primăria Capitalei și la primăriile de sector. El a explicat că procurorii n-au dat drumul acestor dosare pentru a nu influența bătălia politică de la alegerile locale.

”Există dosare în care se cercetează gestionarea banului public, inclusiv la primăriile de Sector și la Primăria Capitalei. Având în vedere această perioadă a campaniei electorale și pre-electorale, noi nu am vrut să fim folosiți în această campanie electorală și de aceea am avut o comunicare publică mai redusă, dar nu și o activitate mai redusă. În permanență s-a lucrat. Am primit sesizări și de o parte și de alta a spectrului politic, dar noi am încercat, cu tact, să nu influențăm această luptă politică. Pot confirma că se fac cercetări și sunt dosare în lucru cu privire la fondurile cheltuite de primăriile de sector și Primăria Capitalei”, a declarat Crin Bologa, într-un interviu pentru Europa FM.