Șeful DSU nu s-a mai abținut și a izbucnit: Raed Arafat l-a 'diagnosticat' pe Gheorghe Dinca

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, l-a catalogat pe Gheorghe Dincă, la emisiunea "Marius Tucă Show", drept un criminal, precizând că are clar niște tulburări psihice și că "un om normal nu poate să fie în stare să facă acest lucru", potrivit Mediafax.

"La ce am văzut, e un criminal, fără nicio discuție. Problemele psihice ale lui urmează să fie analizate de comisia care este de specialitate și care trebuie să vină cu analiza respectivă, dar omul respectiv clar are niște tulburări și ceva nu este ok acolo. E un criminal, în final. Ce să descriu mai mult? Un psihiatru ar putea să descrie mult mai bine, unde e specialitatea lui. Pentru mine e clar că un om normal nu poate să fie în stare să facă acest lucru", a declarat Raed Arafat, la emisiunea "Marius Tucă Show".

Noi căutări au loc marți în pădurea de la marginea Caracalului, unde luni s-a găsit un sac cu oase și cenușă.