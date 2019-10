Șeful Federatiei Silva, solicitare DISPERATA catre Bogdan Licu dupa ce șase padurari au fost uciși: 'Așa nu se mai poate'

Peste 650 de silvicultori au fost agresaţi şi ameninţaţi cu moartea de către braconieri, iar şase pădurari deja şi-au pierdut viaţa la datorie în timp ce apărau pădurea, şi în acest sens am solicitat sprijinul procurorului general al României, Dimitrie Bogdan Licu, a declarat, marţi, la protestul silvicultorilor de la Palatul Parlamentului, Silviu Geană, preşedintele Federaţiei Silva.

"Am fost, împreună cu domnul Ion Popescu (preşedintele Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, n.r.), să-l cunoaştem pe procurorul general al României, domnul Dimitrie Bogdan Licu, cu care am avut o scurtă întrevedere. Am înregistrat şi o petiţie în numele tuturor silvicultorilor participanţi la acţiunea de protest organizată astăzi (marţi, 29 octombrie 2019, n.r.) la sediul Parlamentului României, sub titlul "Aşa nu se mai poate!". Am solicitat domnului procuror general sprijin şi intervenţie. Avem şase pădurari care şi-au pierdut viaţa la datorie în timp ce apărau pădurea. Avem peste 650 de silvicultori, pădurari, tehnicieni, ingineri silvici care au fost agresaţi, care au fost ameninţaţi cu moartea. Unii dintre ei au fost chiar împuşcaţi de hoţii de lemn sau chiar de braconieri. Această situaţie am prezentat-o domnului procuror general", a spus Geană, conform agerpres.ro Acesta a menţionat, totodată, că, în perioada următoare, o delegaţie a silvicultorilor va analiza, alături de procurorul general al României, cazurile grave de agresiune la adresa pădurarilor.

"Un coleg de-al nostru de la Direcţia Silvică Arad a fost împuşcat cu bestialitate de o grupare de braconieri, este o minune că este încă în viaţă. Ancheta a mers destul de bine, făptuitorul a fost identificat, justiţia şi-a spus cuvântul şi infractorul a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare. Din păcate, însă, în ziua în care instanţa s-a pronunţat, acesta a dispărut de la domiciliu şi este căutat încă din luna martie a acestui an. Gândiţi-vă în ce teroare trăieşte colegul nostru Jiva de la Direcţia Silvică Arad, împreună cu familia dânsului. De asemenea, am solicitat domnului procuror general să ne dea o mănă de ajutor în elucidarea cazului în care un pădurar de la Direcţia Silvică Iaşi, la Paşcani, a fost ucis. În petiţie am pus toate cazurile recente şi avem asigurări din partea domniei sale că săptămâna viitoare, cel târziu joi, o delegaţie de trei persoane vom analiza, alături de procurorul general, aceste cazuri de agresiune deosebită, în încercarea noastră de a găsi o formulă, astfel încât evenimente tragice de acest fel să nu se mai producă", a subliniat Silviu Geană.



În ceea ce priveşte statutul personalului silvic, preşedintele Federaţiei Silva a afirmat că, la momentul actual, după mai multe dezbateri cu oficiali din comisia de specialitate din Parlament, s-a ajuns la o formulă de text mult îmbunătăţită, dar care aşteaptă votul final.



"Referitor la statutul personalului silvic, ne-am văzut aici, în aceeaşi piaţă, în data de 24 septembrie, după ce colegul nostru Radu Gorcioaia de la Ocolul Silvic Paşcani fusese ucis cu bestialitate de acea grupare de hoţi de lemne. Am avut ideea de a trage un semnal de alarmă, că aşa nu se mai poate. L-am avut în rândurile noastre pe domnul deputat Alexandru Stănescu, preşedinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, care, într-adevăr, ne-a dat tot sprijinul. În această perioadă ne-am întâlnit de vreo 7-8 ori, şi au fost cinci runde de dezbateri pe proiectul de modificare şi completare a statutului personalului silvic, iar 80% dintre propuneri venind de la sindicate, de la dumneavoastră (pădurari, n.r.) şi de la noi, Federaţia Silva. Apreciem că este o variantă poate nu ideală, dar mult îmbunătăţită faţă de statutul actual. Din păcate, însă, la plenul Camerei Deputaţilor, în data de 14 octombrie, ca urmare a intervenţiilor a doi deputaţi, acest proiect în loc să fie legiferat şi transmis mai departe către preşedintele României, a fost reîntors la Comisie pentru două săptămâni", a susţinut Geană.



Reprezentantul silvicultorilor a precizat că trebuie urmărit cu mare atenţie cum vor evolua lucrurile în privinţa modificării şi completării statutului personalului silvic şi a solicitat sprijin din partea pădurarilor.



"Reîntoarcerea la Comisie ne-a făcut să ne întâlnim din nou, marţea trecută, şi am armonizat o parte dintre aceste puncte aflate în divergenţă. Raportul a fost depus la plenul Camerei Deputaţilor şi aveam toate asigurările că luni sau marţi, adică ieri şi astăzi, va fi dezbătut. Ulterior, în jurul orei 12:00 ar fi trebuit să fie votul final. Iată, însă, că ieri (luni, 28 octombrie 2019, n.r.) şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor a fost anulată, întrucât s-a intrat pe comisii pentru audierea viitorilor miniştri. Va trebui să urmărim cu mare atenţie ce se va întâmpla cu acest proiect de modificare şi completare a statutului personalului silvic şi, dacă va fi cazul, sper să fiţi în continuare alături de noi şi să ne vedem tot aici sau în alt loc pentru a ne susţine interesul şi pentru a încerca să fim parteneri oneşti de dialog pentru parlamentari, pentru Guvernul României, pentru Ministerul Apelor şi Pădurilor, astfel încât asemenea tragedii să nu se mai producă", a explicat oficialul Federaţiei Silva.

Câteva sute de silvicultori protestează, marţi, în faţa sediului Camerei Deputaţilor de la Parlament, pe fondul intensificării cazurilor de agresiune asupra personalului silvic.



Potrivit organizatorilor, evenimentul care este programat să se desfăşoare în intervalul orar 10:00 - 14:00 îşi propune, totodată, comemorarea celor şase silvicultori care au fost omorâţi în ultimii ani de hoţii de lemn.



Totodată, silvicultorii atrag atenţia că Statutul personalului silvic a fost retrimis la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice deşi la ultimul protest organizat în data de 24 septembrie 2019 aceştia au primit asigurări că documentul va fi dezbătut şi adoptat în regim de urgenţă de Camera Deputaţilor.



În 2019, Federaţia Sindicatelor Silva a organizat şase acţiuni de protest în care a solicitat modificarea şi completarea urgentă a Statutului personalului silvic.



La acţiunea de protest din data de 29 octombrie 2019 sindicatele din silvicultură vor susţine urgentarea modificării şi completării Statutului personalului silvic, lege prin care trebuie întărită autoritatea silvicultorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, asigurată dotarea cu armament de serviciu şi mijloace tehnice de apărare, asigurată dotarea cu mijloace de transport şi comunicaţii adecvate, asigurată dotarea cu uniforme de serviciu, includerea în condiţii speciale de pensionare a silvicultorilor şi asigurarea unor condiţii decente de salarizare pentru întreg personalul silvic.



De asemenea, aceştia solicită respingerea proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. În plus, silvicultorii cer respingerea proiectului de lege PL-x nr. 361/2019 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic şi pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestei arătând, în context, că prin legiferarea acestei iniţiative, proprietatea publică a statului se va diminua cu o suprafaţă de peste 1,2 milioane hectare de păduri, fiind în pericol peste 5.000 de locuri de muncă.



La protestul de marţi au fost invitaţi să participe, alături de silvicultori, mai mulţi oficiali printre care: preşedintele României, Klaus Iohannis, premierul demis Viorica Dăncilă, precum şi directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, şi preşedintele Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, Ion Popescu.