Șeful Ford Romania, avertisment tranșant pentru Guvern: compania ia in calcul plecarea din Romania

Ian Pearson, CEO-ul Ford România, a explicat că a avut discuții cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc și premierul Viorica Dăncilă, iar aceștia l-au înștiințat că sunt întârzieri la construcția drumului expres Craiova-Pitești. Pearson a spus că așteaptă de la Guvern un plan cu grafice foarte clare și precise, iar dacă acestea nu vor fi respectate, compania va analiza unde își va investi banii în viitor.

Mesajul meu nu s-a schimbat față de ceea ce am discutat ultima oară și ceea ce i-am pus premierului și ministrului transporturilor când au fost aici. Și-au luat angajamente referitoare la terminarea proiectelor de infrastructură și este foarte important să respecte acele angajamente (...) Într-adevăr, infrastructura este foarte importantă pentru noi. Noi am investit 1,5 miliarde de euro până acum. I-am investit, iar până la sfârșitul acestui an vom produce un al doilea produs aici (n.r. modeul Puma). Acea investiție a fost una pe termen lung. Pe măsură ce mergem înainte, compania va lua decizii referitoare la unde își va investi banii. Va investi acolo unde are sens să investească din perspectiva de business. Așa este în orice țară. Trebuie să vedem ce se va întâmpla în România și, având în vedere ceea ce se va întâmpla efectiv, ne vom investi banii în viitor.”, a spus Ian Pearson, la RFI.

Pearson a cerut Guvernului date foarte clare și precise, dar și respectarea calendarului asumat.

”Când am fost acolo, unul dintre lucrurile pe care le-am cerut a fost să avem o întâlnire ulterioară, probabil după o lună, la care să ni se explice fiecare fază, fiecare lot al drumului expres, faza de planificare, data la care utilajelor vor ajunge pe teren, data la care părți din cele patru loturi vor fi deschise. Trebuie să depășim nivelul coversației și să ajungem la chestiuni practice. E ca orice altă etapă a afacerii. Trebuie să fie bazată pe ceea ce vedem. Trebuie să fie acțiuni, nu cuvinte. Ceea ce avem nevoie și le-am și spus, este că ne vom întoarce într-o lună și vom discuta lot cu lot, ce secțiuni sunt și când va începe planificarea, când va fi terminat proiectul. Dar, mai important, vom discuta despre când va începe construcția și când va fi utilizabil drumul pentru camioane.”, a mai spus CEO-ul Ford.