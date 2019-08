Șeful IPJ Constanța, ranit intr-un accident de motocicleta. Vinovat, un șofer de 78 de ani

Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa a fost rănit într-un accident de motocicletă sâmbătă după-amiaza. Comisarul-șef , Constantin Dancu se afla în timpul liber și conducea motocicleta, proprietate personală, pe un bulevard din Mangalia. La un moment dat, într-o intersecție, un șofer de 78 de ani nu a respectat indicatorul “Oprire” și a lovit The post Șeful IPJ Constanța, rănit într-un accident de motocicletă. Vinovat, un șofer de 78 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.