Șeful IPJ Mureș, prins de radar cu 100 km/h in localitate. Dosarul, de negasit de doua luni, iar el nu recunoaște. VIDEO

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Dumitru Bîltag, a fost filmat în timp ce conducea cu peste 100 km/h în localitate și, potrivit polițistului care se aude pe înregistrare, nici nu oprește la semnalele celor de la Rutieră. Bîltag confirmă că mașina îi aparține, dar susține că nu a comis nicio abatere. IPJ Mureș spune […]