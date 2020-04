Șeful ISU Sibiu a EXPLODAT din cauza raportarilor oficiale: 'Oficial, va spun ca suntem nebuni la cap!'

Șeful ISU Sibiu a explodat la adresa autorităților după ce în județ a fost înregistrat un deces care ar fi fost cauzat de COVID-19, însă acesta nu apărea în raportările oficiale.

„Oficial vă spun că suntem nebuni la cap. DSP-ul ne-a raportat azi, la orele 17:00, zero pozitivi și zero decedați în județul Sibiu. Datele pe care le primim de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției sunt cu zero pozitivi și cu zero decedați. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Suntem în 2020 și unii trăiesc în 1900 toamna. Ca să ne dăm mari, că avem zero”, a declarat Cosmin Balcu pentru Turnul Sfatului.