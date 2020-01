Șeful NATO a discutat cu Ludovic Orban despre situația de la Marea Neagra: 'Romania are un rol cheie in alianța noastra'

Jens Stoltenberg a anunțat că a discutat cu premierul Ludovic Orban, joi la Bruxelles, despre tensiunile recente din Orientul Mijlociu. Secretarul general al NATO a precizat că situația în regiune rămână una volatilă și „nu este în interesul cuiva de a avea un nou conflict”, potrivit Mediafax.

„Domnule prim-ministru, tocmai ce am discutat despre recentele tensiuni din Orientul Mijlociu. Situația din regiune rămâne volatilă și fragilă. Nu este în interesul cuiva de a avea un nou conflict. Pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu este importantă pentru toți aliații NATO iar aceștia continuă să se consulte în strânsă relație. Ieri (miercuri - n.r.) am vorbit cu președinte Trump. A cerut ca NATO să fie mai implicată în Orientul Mijlociu. NATO are potențialul de a contribui mai mult la stabilitatea din regiune și a luptei împotriva terorismului internațional și analizăm ce mai putem face. În această săptămână am vorbit cu prim-ministrul irakian Mahdi. Am reiterat angajamentul ferm al NATO în lupta împotriva terorismului și a pregătirii și capacității de construcție în misiune pentru a preveni întoarcerea inamicului nostru comun, ISIS. Am fost de acord asupra nevoii de reținere și deescalare în regiune”, a declarat Jens Stoltenberg, într-o conferință de presă susținută alături de Ludovic Orban, joi la Bruxelles.

Acesta a adăugat că Alianța își va menține prezența în Irak.

„Îi mulțumesc României pentru contribuția sa la misiunea NATO din Irak. Siguranța personalului nostru este prioritară. Pentru moment, am suspendat antrenametele și am luat precauțiile pentru a proteja oamenii noștri. Aceasta include repoziționarea personalului în locații diferite atât în interiorul cât și în exteriorul Irak. NATO menține prezența în Irak și ține legătură cu autoritățile de acolo”, a completat secretarul general al NATO.

El a mai afirmat că Alianţa Nord-Atlantică analizează constant consolidarea prezenței în zona Mării Negre, în contextul în care România, Bulgaria și Turcia au ieșire la mare.

„Marea Neagră este un punct strategic important pentru NATO, astfel încât am crescut prezența Alianței în regiunea Mării Negre atât pe uscat cât și pe mare dar și în aer. Evaluăm constant nevoia de a ne întări prezența în această regiune și trebuie să ne amintim că avem trei dintre membrii ai Alianței noastre România, Bulgaria și Turcia cu ieșire la Marea Neagră dar și doi parteneri apropiați Ucraina și Georgia, care sunt de asemenea țări cu ieșire la Marea Neagră”, a explicat Stoltenberg.

Secretarul general al NATO a mai spus că Alianța colaborează cu aceste țări, le ajută și exersează alături de ele. Stoltenberg a vorbit și despre contribuția României la NATO.

„România are un rol cheie în alianța noastră. Ați contribuit la operațiunile NATO din Afghanistan și Kosovo, găzduiți sistemul de rachete antibalistice de la Deveselu iar trupele voastre sunt parte a batalionului multinațional de luptă din Polonia. De asemenea, contribuiți în mod esențial la securitatea din regiunea Mării Negre, conducând batalionul multinațional de luptă în Craiova și prin participarea la exercițiilor comune și a patrulelor maritime. Suntem de acord privind importanța strategică a regiunii Mării Negre și am întărit prezența NATO pe pământ, mare și aer. Pentru a menține siguranța cetățenilor într-o lume mai periculoasă, trebuie să investim în apărare. Salut planurile României de alocare a 2% din PIB pentru Apărare în acest an și planurile de a moderniza forțele armate în următorul deceniu. Mă bazez pe România, ca pe toți aliații, să mențină un ritm susținut”, a completat Jens Stoltenberg.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avut, joi la Bruxelles, o întâlnire cu premierul Ludovic Orban.

Bază militară din Irak, care găzduiește trupe americane și ale coaliției antiteroriste, a fost ținta unui atac cu rachete în cursul nopții de marți spre miercuri, potrivit unor surse, citate de postul BBC News.

Iranul a ripostat miercuri dimineață lansând rachete asupra a două baze militare din Irak, care adăpostesc trupele americane. Nu au fost raportate victime.

Preşedintele SUA Donald Trump a precizat, tot miercuri, că va cere Alianţei Nord-Atlantice să se implice mai mult în procesul de pace din Orientul Mijlociu.

„Statele Unite vor impune imediat sancţiuni suplimentare asupra regimului iranian”, a continuat Donald Trump, precizând că Washingtonul analizează modalităţi de a riposta la atacurile iraniene cu rachete asupra bazelor din Irak.