Absenţa unei conduceri globale şi a unităţii în lupta împotriva noului coronavirus reprezintă o ameninţare mai mare decât epidemia în sine, a declarat luni directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, adăugând că politizarea pandemiei a dus la o agravare a acesteia, informează Reuters. Specialiștii OMS au insistat să arate cât de dăunătoare […] The post Șeful OMS vorbește despre nevoia unui guvern mondial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.