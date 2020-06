Într-un aparent dezacord cu președintele Donald Trump, Secretarul Apărării, Mark T. Esper, a declarat miercuri că nu crede că starea actuală din orașele americane necesită desfășurarea de trupe active pentru a restabili ordinea. Declarația este făcută la doar două zile după ce președintele Trump a declarat că ia în considerare utilizarea Legii Insurecției pentru a face […] The post Șeful Pentagonului se opune intervenției Armatei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.