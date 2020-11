Șeful Pfizer si-a vandut peste 60% din acțiuni in ziua in care compania a dezvaluit ultimele rezultate ale vaccinului de combatere a coronavirusului

Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, si-a vandut 62% din actiuni in aceeasi zi in care compania a declarat ca vaccinul pe care il produce impreuna cu grupul german BioNTech a oferit o eficienta de 90%, scrie Business Insider.

Actiunile producatorului american de medicamente au crescut cu 15% la scurt timp dupa anunt.

Bourla a vandut 132.508 actiuni cu un pret mediu de 41,94 dolari per actiune, sau 5,6 milioane de dolari, potrivit documentelor din cadrul Securities and Exchange Commission (SEC), institutia care reglementeaza piata de capital din SUA. Recordul pe care l-a stabilit Pfizer in ultimele 12 luni este de 41,99 dolari, ceea ce inseamna ca Bourla si-a vandut actiunile la aproape cea mai mare valoare din ultimul an. CEO-ul detine in prezent 81.812 actiuni.

Luni, Pfizer si firma germana de biotehnologie BioNTech au anuntat ca au dezvoltat un vaccin anti-COVID-19 cu o rata de eficienta de circa 90%, fiind primele companii farmaceutice care au raportat un rezultat atat de bun.

Pfizer trebuie sa se ocupe acum de una dintre cele mai mari probleme pe care le implica dezvoltarea unui vaccin de o asemenea importanta: stocarea la temperaturi extrem de joase. De asemenea, vaccinul trebuie sa fie aprobat de Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA.

Veniturile grupului american au ajuns anul trecut la 52 de miliarde de dolari.