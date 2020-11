Șeful PNL Timiș CEDEAZA in fața USR, dupa ce a fost amenințat ca Orban va fi chemat sa NEGOCIEZE alianțe

Negocierile dintre USR și PNL pentru funcțiile de viceprimari ai Timișoarei și vicepreședinți ai CJ Timiș sunt în impas total. Liderul interimar al PNL Timiș Alin Nica și primarul Timișoarei, Dominic Fritz nu se pot pune de acord cu privire la împărțirea funcțiilor. Asta pentru că Dominic Fritz vrea o funcție de viceprimar al Timișoarei pentru USR și una de vicepeședinte al CJ. Nica în schimb vrea două funcții de vicepreședinte al CJ Timiș, instituție pe care o conducer și vrea ca ambele funcții de viceprimar să revină USR. Jocurile de culise sunt însă comandate de primarul PNL de Sânnicolau Mare, Dănuț Groza.

Pentru că ședința de învestire în funcție a viceprimarilor Timișoarei va avea loc astăzi, deputatul Cătălin Drulă cere intervenția urgentă a lui Ludovic Orban. După ce USR a amenințat însă cu aducerea lui Orban la Timișoara, Nica a cedat.

Citește și: Un medic ATI RUPE TĂCEREA după tragedia de la Piatra-Neamț: Oricare dintre secțiile ATI se poate găsi mâine în aceeași situație

"Nu se mai poate așa. E DE AJUNS cu bătăia aceasta de joc față de timișoreni și timișeni.

E de neînțeles și inacceptabil refuzul domnului Alin Nica, președintele interimar PNL Timiș, de a încheia majorități stabile cu USR PLUS la Timișoara, la consiliul local și la Timiș, la consiliul județean. Sunt absolut dezamăgitoare tendințele de baron local care se pune pe sine înaintea interesului cetățenilor.

Sunt oameni pe care îi respect în PNL Timiș și fac apel la ei, dar și la președintele PNL Orban, să pună piciorul în prag și să înceteze această mascaradă desfășurată de un singur om, îmbătat de putere.

Au trecut aproape două luni de la alegeri. Părea o formalitate. USR PLUS și PNL pot forma majorități de peste 70% în cele două consilii. La oraș USR PLUS are scorul mai mare, iar la județ PNL. Niciunul din cele două partide nu are majoritate fără celălalt (la Timișoara USR PLUS a luat 41,41% din vot, la județ PNL a luat 35,5%). Primarul orașului este Dominic Fritz de la USR PLUS, președintele Consiliul Județean este același Alin Nica de la PNL.

Situația este așadar în oglindă și pentru prima dată de mulți ani există premizele unei guvernări locale și județene cu majorități stabile, de dreapta. Ar fi trebuit să fie o formalitate. Fiecare din cele două instituții, Primăria și Consiliul Județean, are prin lege 2 poziții politice, executive, alese din rândul consilierilor: 2 viceprimari în cazul Timișoarei, 2 vicepreședinți la Consiliul Județean Timiș.

E cel mai firesc lucru din lume ca pe cele două poziții să fie aleși consilieri din cele două partide: unul de la PNL și unul de la USR PLUS. Este procesul standard în orice formă de guvernare bazată pe o majoritate din mai multe partide.

Nu asta crede și dl. Nica care dorește un Consiliu Județean monocolor PNL. Toate conducerea executivă, președintele și ambii vicepreședinți, să fie de la PNL. Modelul baronial: putere absolută. Foarte trist. Cred că România e sătulă de Arseni, de Oprișani și de alți jupâni de județ.

Dl. Nica nu vrea USR PLUS într-o majoritate stabilă la județ. USR PLUS e incomod, pune întrebări, se uită în contracte, vrea să facă lucruri pentru cetățeni. Așa că se pare că dl. Nica caută sprijin în altă parte, la cei 3 consilieri județeni de la PRO ROMANIA, cu care speră să formeze majoritatea. Dar asta, după alegerile din 6 decembrie, ca să NU RĂSPUNDĂ în fața alegătorilor pentru că le-a nesocotit votul de la locale. Acum trage de timp și numără zilele până în 6 decembrie.

Au trecut aproape două luni de la locale. Avem o gravă criză de sănătate publică în desfășurare. Dar pentru unii tot jocurile politicianiste de tip vechi primează.

Timișoara și Timișul au nevoie de majoritățile pentru care au votat în 27 septembrie. Oamenii au votat pentru modernizare, pentru altfel de administrație, pentru transparență, pentru competență, nu pentru baroniadă!", scrie Drulă pe Facebook.

CUM a CEDAT șeful PNL Timiș

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, anunţă că partidul său va vota propunerea USR - PLUS pentru postul de viceprimar al municipiului Timişoara şi că va avea propriul candidat, aceasta deşi cele două formaţiuni nu au semnat încă un protocol în acest sens, negocierile fiind încă în curs. Nica spune că îşi doreşte ca acelaşi lucru să se întâmple şi în alte localităţi din judeţ. Şedinţa de alegere a viceprimarilor are loc luni, la ora 17.00, scrie News.ro.

”Nu înteleg care este vâlva în sânul USR în legătură cu ce va face PNL la următoarea şedinţă de Consiliu Local când se vor alege viceprimarii municipiului reşedinţă de judeţ. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare. Am avut sâmbătă o discuţie foarte largă în forurile statutare ale partidului şi în Biroul Politic Local Timişoara şi în Biroul Politic Judeţean şi în Forumul Primarilor şi cu majoritate covârşitoare ne-am hotărât să sprijinim demersurile ca Primăria Timişoara să se apuce de treabă şi să sprijinim atât candidatul nostru la funcţia de viceprimar, în perioana lui Cosmin Tabără (fiul fostului ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără - n.r.), cât şi candidatul USR în perioana lui Ruben Laţcău, astfel încât echipa executivă a Timişoarei să fie funcţionala şi lucrurile bune pentru oameni să înceapă să prindă concreteţe”, a declarat Alin Nica.

Liderul PNL Timiş a adăugat că votul liberalilor va fi la vedere.

”În jurul acestui subiect, din punctul nostru de vedere lucrurile sunt clare, vom vota la vedere, poziţia noastră este deschisă, haideţi să ne apucăm de treabă pentru că în aceste zile foarte triste şi de grea încercare pentru întreaga naţiune, actele de politicianism ieftin sau atacurile politice pe care le-am observat chiar şi în aceste zile, nu îşi au rostul. Noi ne-am abţinut şi ne vom abţine în continuare de la manifestări de campanie electorală şi ne vom axa pe atribuţiile noastre administrative astfel încât, ceea ce s-a întâmplat la Neamţ, Doamne fereşte, să nu se întâmple şi în zona noastră”, a mai declarat Nica.

Alin Nica a adăugat că speră ca USR- PLUS să facă acelaşi lucru şi în alte localităţi din judeţ.

”Această mână întinsă pe care, noi, PNL o întindem către cei de la USR- PLUS sper să fie receptată în sens pozitiv şi să facă acelaşi lucru pe care noi îl vom face în CLT în toate unităţile administratic teritoriale şi Consiliile Locale din judeţ unde şi acei cetăţeni au nevoie de o astfel de majoritate în jurul partidelor de dreapta care au câştigat alegerile locale în judeţul nostru, PNL şi USR-PLUS, pentru că şi cetăţenii din Giroc şi cetăţenii din Dumbrăviţa şi din celelalte localităţi merită acest lucru. În final, vreau să vă doresc tuturor înţelepciune, sănătate şi să trecem împreună uniţi peste aceste momente deosebit de dificile şi să uităm aceste frecuşuri politice pentru că cetăţenii aşteaptă de la noi rezultate. Iar administraţia liberală din Timişoara, din ultimii 8 ani care a produs şi a început multe proiecte dorim ca aceste proiecte să prindă concreteţe pentru binele oamenilor şi pentru dezvoltarea municipiului nostru. Ne vom bate pentru aceste proiecte şi sper ca împreună cu partenerii de la USR- PLUS să mergem înainte şi să facem treabă pentru oameni”, a declarat Nica.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz a convocat pentru luni, la ora 17.00 şedinţa Consiliului Local Timişoara, iar pe ordinea de zi se regăseşte alegerea viceprimarilor. Pe de altă parte, liberalii l-au acuzat pe Fritz că a convocat această şedinţă fără a se stabili, într-un protocol, numele celor care sunt susţinuţi de PNL şi USR-PLUS pentru funcţiile de viceprimari. Liberalii au mai acuzat USR-PLUS că nu doreşte să facă alianţă cu PNL în mai multe localităţi din judeţ şi că preferă să susţină candidaţi de la PRO România.