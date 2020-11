Șeful PSD Timiș intra TARE in plin SCANDAL al negocierilor USR - PNL BLOCATE la Timișoara: NU facem alianțe, degeaba trimiteți emisari

Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, a reacționat după ce șeful PNL Timiș a acuzat USR că face alianțe cu PSD în județ și că dă flit negocierilor pentru viceprimarii Timișoarei și vicepreședinții CJ Timiș. Simonis spune că e exclus ca PSD să facă alianțe cu USR și atenționează că Timișul este grav afectat de pandemie.

"Domnilor Nica si Fritz,

Romania se află in criză sanitară şi economică. Timişoara si Timişul se află in vârful clasamentului cu decese şi infectari cu Covid 19.

Primăria Timişoara se află într-o situație economică mai gravă ca oricând, având datorii restante la furnizori, cu un Colterm falimentat şi cu risc de întrerupere a agentului termic în plină iarnă, cu mii de litigii si datorii restante de zeci de milioane, ca să nu mai vorbim de probleme structurale, de organizare proastă, de lipsa digitalizării sau a unui PUG funcțional.

Cu toate acestea, dumneavoastră, domnilor Nica si Fritz, nu faceți altceva decât să vă dați replici pe Facebook la aproape două luni de la alegerile în care oamenii şi-au pus speranța în dumneavoastră! Vă bateți pe funcții, pe influență, probabil şi pe interese economice!

Ne aflăm într-o perioadă în care toate acestea trebuie lăsate deoparte, pentru a ne concentra pe ce este cu adevărat important.

Am anunțat imediat după alegeri că nu dorim sa guvernăm şi să facem majoritate nici cu USR, nici cu PNL, pentru că am înțeles că am pierdut alegerile şi că e vremea să stăm în opoziție. Prin urmare, nu vă mai acuzați unii pe alți de înțelegeri cu PSD, pentru că PSD Timiş nu va face alianțe cu voi, oricâți emisari trimiteți!

Fac un apel la Dominic Fritz să se apuce de treabă, pentru că Timişoara are nevoie de un primar reaponsabil si implicat, care să facă administrație, nu politică!

Fac un apel la Alin Nica să înțeleagă că este Președintele Consiliului Județean Timiş, nu primar la Dudeştii Noi, iar politica mare se face responsabil şi asumat. Prin urmare, astept ca domnul Nica să faca publica ințelegerea cu Pro Romania prin care PNL numeşte doi vicepreşedinți PNL la Consiliul Județean, respingând alianța cu USR!

Domnilor, ajunge! Hotărâți-vă odată! Guvernați împreună sau separat, dar faceți-o, pentru că mor oameni în fiecare zi!", scrie Simonis pe Facebook.