Șeful sectiei ATI din Spitalul Militar Central, col.medic conf. univ. dr. Dan Corneci: Majoritatea pacientilor prezinta si patologii asociate“

Șeful secției ATI din Spitalul Militar Central, col.medic conf. univ. dr. Dan Corneci a vorbit într-un interviu despre organizarea și capacitatea secției ATI ROL2 de la Institutul Ana Aslan din București.

Acesta a mai precizat că activitatea medicală în Secția Terapia Intensivă a Spitalului Militar ROL 2 Aslan se desfășoară pe foarte multe paliere și direcții, nu rezidă doar în tratamentul insuficienței respiratorii acute severe virusului.Iată interviu susținut de șeful secției ATI din Spitalul Militar Central, col.medic conf. univ. dr. Dan Corneci medic primar ATI, doctor în științe medicale, competențe în ventilație mecanică non-invazivă, masterat în Management sanitarSecția ATI ROL 2 este amplasată în clădirea Institutului Ana Aslan și a fost reconfigurată și renovată conform standardelor naționale pentru o unitate ATI grad I avansat. Secția dispune de 23 de paturi (16 paturi în zona roșie și șapte paturi în zona galbenă) reprezentând 33% din numărul total de paturi ATI din spitalele de linia I și II din București. Fiecare pat dispune de monitorizare complexă invazivă și non-invazivă, aparat de ventilație mecanică avansată, stație cu 4-6 pompe automate de infuzie, aparatură diversă specifică terapiei intensive.Secția este deservită de personal specializat ATI organizat în patru nuclee, fiecare nucleu fiind format din 3 medici specialiști/primari ATI, 12 asistenți medicali din Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC), precum și din patru medici rezidenți. Această organizare permite rotația și recuperarea personalului, precum și asigurarea continuității activității în SUUMC.Activitatea medicală în Secția Terapia Intensivă a Spitalului Militar ROL 2 Aslan se desfășoară pe foarte multe paliere și direcții, nu rezidă doar în tratamentul insuficienței respiratorii acute severe virusului. Majoritatea pacienților prezintă și patologii asociate, unele preexistente episodului acut și care se decompensează, iar altele sunt induse de afectarea pluriorganică, cauzată de virusul SARS-CoV-2.În consecință, avem de-a face cu pacienți care necesită colaborare multidisciplinară și abordare în echipă, alături de colegi cardiologi, neurologi, ORL-iști, chirurgi generaliști, pneumologi, gastroenterologi și, nu în ultimul rând, specialiști în radiologie și imagistică medicală.Marea majoritate a pacienților internați în secția ATI a Spitalului Militar ROL 2 Aslan au ca diagnostic asociat maladiei COVID 19 și ARDS (acute respiratory distress syndrome), aceasta fiind o formă deosebit de gravă de insuficienta respiratorie. Aproape toți pacienții internați în unitatea noastră de profil au beneficiat de manevre și proceduri medicale minim invazive de tip bronhoscopie diagnostică și terapeutică, endoscopie digestivă superioară diagnostică și terapeutică, tehnici de dializă renală etc. iar toate acestea s-au realizat cu aparatura medicală de înaltă performanță, aparatură pusă la dispoziție de către Spitalul Militar Central.De asemenea, precizăm faptul că au fost cazuri în care pacienții au fost transferați, în regim de urgență, către Spitalul Militar, în vederea realizării intervenției chirurgicale salvatoare, ulterior aceștia revenind în campusul militar ROL 2 Aslan, pentru continuarea tratamentului medical și supraveghere postoperatorie.În ceea ce privește statistica activității secției ATI ROL 2, în perioada 30 aprilie – 30 iulie, putem pune la dispoziție următoarele cifre care arată indicatorii de performanță medicală, indicatori analizați comparativ cu cei raportați de secțiile de profil din întreaga lume: 79 pacienți cu forme severe – critice, cu o rată a mortalității de 21,5% (17 decese). Rata mortalității în secțiile ATI din România este de aproximativ 45-47%, în Germania 53%.Toți pacienții au beneficiat de terapie antivirală, tratament cu plasmă convalescentă (8 pacienți), terapie intensivă de suport pentru difuncții multiple de organe (ventilație mecanică – 52 de pacienți, suport hemodinamic, tehnici de epurare renală etc. S-au realizat aproximativ 40 consulturi interdisciplinare: imagistică, chirurgie generală, cardiologie, ORL (pacienți traheostomizați), gastroenterologie (endoscopii digestive), pneumologie (bronhoscopii).Tot ceea ce v-am prezentat până acum s-a realizat cu o resursă umană dedicată, înalt calificată profesional, care și-a asumat misiunea de asigurare a continuității actului medical în cele două unități, respectiv pentru urgențele medicale non COVID-19, cât și pentru pacienții diagnosticați cu această maladie.O preocupare a managementului a fost aceea de asigurare a unui grad maxim de protecție și confort a personalului medical implicat în tratarea pacienților, demers materializat prin asigurarea necesarului de echipamente de protecție pentru întreg personalul, asigurarea timpului necesar de odihnă, a salarizării corespunzătoare, precum și a programului de testare RT PCR, la ieșirea și intrarea in ture.Pentru că războiul încă nu s-a încheiat și mai este ceva drum de parcurs până la identificarea unui vaccin sau a unui tratament salvator, opinăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, angajarea de resurse umane calificate care să asigure calitatea și continuitatea actului medical în România trebuie să fie o prioritate, mai ales în ceea ce privește asigurarea dreptului constituțional la sănătate a oricărui cetățean.Sursa foto: MApN