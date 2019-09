Șeful Serviciului Permise Giurgiu și un primar au fost reținuți in dosarul permiselor obținute ilegal

Șeful Serviciului de Permise Giurgiu și primarul comunei Valea Dragului, Marin Mototolea, care ar fi asociat la o școală de șoferi la care soția este administrator, au fost reținuți vineri în dosarul permiselor obținute ilegal, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că șeful Serviciul ui Regim Permise de Conducere The post Șeful Serviciului Permise Giurgiu și un primar au fost reținuți în dosarul permiselor obținute ilegal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.