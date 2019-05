Șeful SIIJ, Gheorghe Stan, și fostul „vice” al CSM, Cristian Deliorga, noii judecatori ai CCR

Camera Deputaţilor a votat, marţi, pentru numirea lui Gheorghe Stan, şef al Secţiei de Investigaţie a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), în funcţia de judecător al CCR, în locul lui Ştefan Minea, al cărui mandat expiră pe 15 iunie. La rândul său, Senatul a votat pentru numirea fostului vicepreşedinte al CSM Cristian Deliorga în funcţia de The post Șeful SIIJ, Gheorghe Stan, și fostul „vice” al CSM, Cristian Deliorga, noii judecători ai CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.