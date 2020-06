Șeful departamentului bulgar de combatere a traficului cu droguri din cadrul instituţiei însărcinate cu lupta împotriva crimei organizate a fost arestat joi, fiind suspectat de luare de mită şi colaborare cu traficanţii de droguri, informează agenţiile BTA şi EFE, conform Agerpres. Procurorul general al Bulgariei, Ivan Gheşev, a anunţat vineri la o conferinţă de presă […] The post Șeful structurii antidrog din Bulgaria, arestat pentru corupție și favorizarea traficanților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.