Ei sunt cei trei copii ai lui Alexandru Cumpanasu! Ce spune unchiul Alexandrei: ”Voi rade tot daca se ating de un fir de par din capul copiilor mei!”

Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta in Caracal, are grija ca de ochii din cap de cei trei copii ai lui, Emma, Dana si Petrut. De altfel, recent, Cumpanasu a si rabufnit in spatiul public, relatand ca exista amenintari la adresa acestora.

”Totul pana la copiii mei. Voi rade tot daca se ating de un fir de par din capul copiilor mei. Eu ii dau dracul pe procurorii astia, nu sunt in stare sa localizeze nimic, nu pot sa stau ca mielul la taiere. Nu stiu cat de serioase sunt aceste amenintari, dar puneti-va in locul meu, de tata. Mi-am luat masuri de protectie atat fata de mine, cat si fata de copiii mei, nu pot sa spun mai mult la acest moment, am vrut sa fac un apel public si atat, autoritatile trebuie sa isi faca treaba”, a marturisit Alexandru Cumpanasu. Unchiului Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu are grija de cei trei copii ai sai ca de ochii din cap, dovada si faptul ca a solicitat protectie oficiala pentru familia lui.

