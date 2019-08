Ei sunt parlamentarii de Olt care fug de cazul Caracal

Nici macar unul dintre senatorii si deputatii care reprezinta judetul Olt in Parlamentul Romaniei nu a iesit public in ultimele zile pentru a ne spune ce crede despre ceea ce s-a intamplat la Caracal sau cum isi propune sa imbunatateasca legislatia si procedurile pentru ca autoritatile sa reactioneze mai coerent si mai rapid atunci cand un cetatean se afla in pericol.