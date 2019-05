Ei sunt primii romani care au votat pentru alegerile europarlamentare - FOTO

Ambasada Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai, ora 22.00 - 27 mai, ora 7.00, cand se vor inchide sectiile de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia ...