El are 1,47 metri si 54 de ani, iar ea are 26 de ani si practica videochat-ul: Ne iubim cu adevarat! - FOTO

Mason Reese si Sarah Russi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cuplu in care diferenta de varsta este de 27 de ani a starnit atentia retelelor de socializare. Ea este un fotomodel si face videochat, in timp ce el are 54 de ani, o inaltime de 1,47 m si se deplaseaza cu un scuter pentru persoane cu handicap. Mason Reese si Sarah Russi, o fata de 26 de ani care face videochat, atrag imediat privirile celor din jur, dar spun ca se iubesc la nebunie, scrie thesun.co.uk. Ricardo de la Puterea dragostei, dezvaluiri incredibile despre relatia cu Raluca! ”Am facut sex pe unde nimeni nu a banuit” Sarah isi castiga existenta pe site-urile de videochat, in timp ce Mason se mira de norocul care i-a fost dat. Mason, originar din New York, a spus: &bd ...