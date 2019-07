“El Chapo” a fost transferat intr-o inchisoare de maxima siguranta din Colorado

El Chapo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Narcotraficantul Mexican Joaquin Guzman, alias “El Chapo”, care ispaseste o condamnare la inchisoare pe viata, a fost transferat, vineri, intr-un penitenciar de maxima siguranta din Colorado, relateaza Reuters. “Putem confirma ca Joaquin Guzman este in custodia Biroului Federal al Inchisorilor la penitenciarul de maxima siguranta din Florence, Colorado”, a anuntat administratia SUA a penitenciarelor. Inchisoarea in care a fost transferat “El Chapo” este cunoscuta ca fiind “Alcatrazul Muntilor Stancosi”. In penitenciar se afla aproape 400 de detinuti si de la inaugurare, in 1994, nu s-a inregistrat nicio evadare. El Chapo, regele drogurilor, si-a primit pedeapsa ...