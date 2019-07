El Chapo, regele drogurilor, si-a primit pedeapsa! Judecatorii au decis

Joaquin Guzman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O instanta federala din districtul newyorkez Brooklyn l-a condamnat, miercuri, pe liderul cartelului criminal mexican Sinaloa, Joaquin Guzman, cunoscut ca El Chapo, la inchisoare pe viata, plus 30 de ani, pentru trafic de droguri si mai multe conspiratii in vederea comiterii unor crime, transmite Reuters. Guzman fusese declarat vinovat in februarie, dupa un proces cu jurati. De asemenea, instanta a decis ca acesta va trebui sa plateasca 12,6 miliarde de dolari. Unul dintre cei mai mari mafioti din istoria Statelor Unite ale Americii a murit La audierea de miercuri pentru stabilirea pedepsei, El Chapo a declarat instantei, prin intermediul unui translator, ca detentia sa in Statele Unite este &quo ...