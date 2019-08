El e barbatul care i-a adus aminte prezentatoarei Diana Munteanu de fostul sot, Claudiu Niculescu, chiar in cadrul emisiunii de la Antena 1!

Diana Munteanu a fost pusa intr-o situatie destul de delicata in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1 impreuna cu Florin Ristei. Totul s-a intamplat la scurt timp dupa ce in platoul de televiziune si-au facut aparitia Tania Popa si Andreas Petrescu. Prezentatoarea TV s-a comportat ca o adevarata profesionista si a avut o reactie, pe care unele dintre femeile divortate nu ar putea sa procedeze in acelasi fel cand vine vorba de fostii parteneri de viata.

El e barbatul care i-a adus aminte prezentatoarei Diana Munteanu de fostul sot, Claudiu Niculescu

Tania Popa si Andreas Petrescu au venit in emisiunea “Prietenii de la 11” ca sa vorbeasca despre noua piesa, “Te iubesc, dar nu pe tine”, care va fi jucata in mai multe orase din tara. La scurt timp dupa ce actorul a pasit in platoul de televiziune, Diana Munteanu a spus: “Parca e tricoul de la Omonia Nicosia (n.r.: echipa de fotbal din Cipru, la care a jucat in trecut Claudiu Niculescu)”.

Andreas Petrescu a reactionat imediat: “Nu ma prea pricep eu la fotbal. Eu tin cu Dinamo”. Atat aceasta replica, dar si asemanarea dintre tricoul actorului si echipamentul fotbalistilor de la Omonia Nicosia i-au adus aminte prezentatoarei de fostul sot.

Diana Munteanu si Claudiu Niculescu au divortat in 2014, dupa sapte ani de mariaj. Fostii soti au un baiat impreuna: David Niculescu

La finalul interviului, fosta concurenta de la “Ferma Vedetelor” a cantat o piesa ruseasca, iar prezentatorul a acompaniat-o cu chitara.

“Te iubesc, dar nu pe tine”, piesa in care Tania Popa si Andreas Petrescu joaca roluri principale si formeaza un cuplu, va fi jucata dupa urmatorul program: 6 octombrie in Vaslui,

8 octombrie – Petrosani, 22 octombrie la Palatul Copiilor din Bucuresti, 26 octombrie – Rupea, 27 octombrie in Galati, iar pe 28 octombrie – Constanta.

