El este cel mai bun vorbitor de valyriana, limba din Game of Thrones - VIDEO

Lingvistul american David J. Peterson este cel care a inventat dialectele ficţionale din serialul ''Game of Thrones'', însă când vine vorba despre cel mai bun vorbitor de valyriană, există o persoană care nu are concurenţă, potrivit Reuters.

"Cel mai bun este Jacob Anderson'', a declarat Peterson pentru Reuters. ''Acesta interpretează personajul Grey Worm în ''Game of Thrones'' şi este extrem, extrem de bun. Este cu mult mai bun decât mine'', scrie agerpres.ro.

"Când l-am auzit vorbind pentru prima dată în valyriană, am exclamat 'uau'. Am derulat înapoi şi l-am urmărit din nou", a spus lingvistul.

Peterson, cofondatorul Societăţii Limbilor Inventate, a construit dialectele ficţionale pe baza câtorva cuvinte cheie şi expresii create de George R.R. Martin în seria de romane ''A Song of Ice and Fire'', care stă la baza serialului de succes produs de HBO.

"Nu am avut ca referinţă nicio altă limbă. După ce am inclus tot materialul (lui Martin) am construit-o într-un fel în care am crezut că cititorii seriei şi chiar George R.R. Martin s-ar fi aşteptat şi le-ar fi plăcut".

Când Peterson a primit scenariul serialului de televiziune, producătorii i-au marcat toate replicile pe care trebuie să le traducă în dialectele valyriană şi dothraki.

Lingvistul a fragmentat apoi dialectul pe silabe şi l-a înregistrat pentru a putea fi învăţat de actori.

"Am înregistrat foarte lent astfel încât aceştia să audă exact care este pronunţia, după care am înregistrat varianta în engleză ca punct de referinţă", a mai spus Peterson.

Deşi sezonul final al ''Game of Thrones'' debutează duminică, limbile nu vor dispărea.

Peterson a realizat un curs, disponibil pe aplicaţia de limbi străine Duolingo, în care fanii pot învăţa să vorbească dialectele dothraki şi valyrian. Potrivit Duolingo, în prezent sunt înregistrate peste 800.000 de persoane care studiază activ valyriana, mai mult decât numărul celor care învaţă norvegiană sau hindi.

"Toate înregistrările sunt realizate de mine, ceea ce auziţi când folosiţi aplicaţia este vocea mea. Şi eu urmez cursurile pentru că e bine să te perfecţionezi", a mai spus Peterson.