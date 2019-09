El este criminalul Mihaelei! Johannes Visscher este ziarist si scriitor: ”Scriu pentru a le oferi tinerilor cateva ore de relaxare!”

Mihaela, fetita de 11 ani din Gura Sutii, ar fi fost omorata de Johannes Visscher, un olandez de 46 de ani care ar fi parasit Romania.

Mihaela, fetita de 11 ani din Gura Sutii, ar fi fost omorata de Johannes Visscher, un olandez de 46 de ani care ar fi parasit Romania. Suspectul pentru asasinatul din Dambovita se numeste Johhannes Visscher, este nascut in 1973, necasatorit si fara copii. Probe cu ADN-ul cetateanului olandez banuit ca a omorat fetita de 11 ani din judetul Dambovita, ridicate din locuinta inchiriata de acesta in Bucuresti, au fost trimise la Institutul National de Criminalistica.

Probele au fost trimise la Institutul National de Criminalistica, impreuna cu cele gasite pe trupul fetitei si la locul unde aceasta a fost gasita. Surse din cadrul Politiei au declarat ca politistii au descins in Sectorul 2 al Capitalei, la apartamentul inchiriat de cetateanul olandez. Aceleasi surse au precizat ca in functie de rezultate ar putea fi emis mandat european de arestare, noteaza evz.ro.

Cum se descria criminalul Johannes Visscher, ziarist si scriitor: ”A scrie este cel mai mare hobby!”

Intr-un interviu publicat pe un site olandez, care noteaza ca ”Johannes Visscher nu face aproape nimic altceva decat sa scrie”, olandezul a vorbit pe larg despre pasiunile sale.

- ”M-am nascut in Urk si provin dintr-o adevarata familie de pescari. Dupa liceu am fost la Scoala Evanghelica de Jurnalism din Amersfoort. Apoi am inceput sa lucrez la Reformatorisch Dagblad ca jurnalist pentru stiri interne.”

- ”In plus, imi place sa cant la orga si sa merg cu bicicleta. A scrie este cel mai mare hobby al meu. Imi place sa incerc sa scriu o poveste interesanta. Scriu pentru a le oferi tinerilor cateva ore de relaxare. De asemenea, incerc sa dau ideea de ”intimitate”.

- ”Aveti sfaturi pentru alti scriitori?

Ganditi-va dinainte despre ce ar trebui sa fie povestea voastra. Nu este la indemana sa incepi sa scrii la intamplare!”

