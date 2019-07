El este judecatorul Danilet, iar in timpul liber ameninta jurnalisti si se fereste de abuzuri viitoare, fara sa condamne abuzurile deja petrecute

Cristi Danilet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj, judecator care ameninta jurnalisti (CITESTE AICI DESPRE ASTA De necrezut! Judecatorul Cristi Danilet ameninta o jurnalista - AUDIO), are o reactie halucinanta la scrisoarea deschisa trimisa de o colega de breasla. In opinea ''marelui'' judecator, trebuie sa ne temem de viitoarele abuzuri, fara sa ne gandim la abuzurile precedente ale procurorilor Judecatorul Cristi Danilet a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca in cazul judecatoarei Ruxandra Popescu este de retinut faptul ca prima instanta a dat o solutie de condamnare, iar daca este ceva de imputat, nu pot fi luati in discutie doar procurorii. „Este ilogic ce spune d-n ...