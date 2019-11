El este Nanu, fiul Mirabelei Dauer pe care cantareata l-a PIERDUT in 1980 Cum arata tanarul acum si ce mesaj ii transmite mamei lui

Mirabela Dauer

Mirabela Dauer este, fara doar si poate, una dintre cele mai importate figuri din intreaga istorie a muzicii usoare romanesti.



In spatele succesului profesional si al zambetului omniprezent cu care si-a obisnuit fanii pe scena, exista insa o poveste de viata de-a dreptul cutremuratoare.



Povestea Mirabelei incepe cu lupta pentru afirmarea artistica, un tata exigent si o casatorie la 18 ani, pe care a ales-o pentru a scapa de strictetea impusa de casa parinteasca.



De primul ei sot, Willi Dauer, Mirabela se desparte dupa o scurta perioada de timp si se recasatoreste cu regizorul Dan Traian Popovici. Fiul lor, Dan Alexandru Popovici, zis Nanu, s-a nascut la cateva zile dupa cutremurul din 1977. Despre casnicia cu al doilea sot, artista a sustinut ca a fost „una amara", pentru ca soacra nu o accepta, iar bataile pe care i le administra sotul erau frecvente.



La divort, Traian Popovici a sustinut ca si-a surprins sotia inselandu-l cu un chitarist, in timp ce se afla la mare pentru un concert. Mai mult, acesta a adus si martori la proces, instanta hotarand astfel ca Nanu, pe atunci in varsta de doi ani, sa ramana in grija tatalui.



Lucrul acesta s-a rasfant nu doar asupra Mirabelei, care a suferit enorm pentru pierderea copilului, ci si pentru tatal ei care, de durere, a murit.



„Tatal meu a parlizat din cauza asta. El il adora pe Nanu. Cand mi-au luat copilul si a vazut ce trista eram, atata tristrete a adunat in el...S-a intors cu fata la perete si a murit.", a povestit, la un moment dat artista.



Cantareata si-a revazut copilul pentru prima data de la despartire abia cand acesta avea 12 ani. Pana atunci, Alexandru fusese crescut de noua sotie a lui Traian Popovici. Pana cand Nanu a implinit 18 ani, Mirabela i-a platit acestuia pensie alimentara, dar intalnirile lor erau din ce in ce mai rare. Fiul artistei spunea ca are numai amintiri neplacute cu aceasta. „Eu nu o consider pe Mirabela mama mea, ci o solista de muzica usoara care imi este datoare cu niste bani", spune Nanu.



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.