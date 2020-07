EL propune, el refuza! Cum a rasucit premierul restricțiile privind purtarea maștilor și programul la terase

Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri seară, că are câteva propuneri pe marginea Hotărârii CNSU, respectiv ca închiderea teraselor pe timp de noapte să fie decisă fie de Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, fie la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific, în judeţele în care există un nivel ridicat de răspândire a virusului. Inedit e […] The post EL propune, el refuză! Cum a răsucit premierul restricțiile privind purtarea măștilor și programul la terase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.