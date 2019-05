Elan Schwartzenberg l-a dat in judecata pe Cozmin Gusa. Ii cere daune de 100.000 de euro. Care este motivul

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg l-a dat în judecată pe Cozmin Guşă. Motivul: proprietarul Realitatea TV a afirmat, la postul tv pe care îl deține, că „adevăratul triunghi infracțional este Dragnea – Mazăre – șeful Elan Schwartzenberg, care astăzi este fugar”. Schwartzenberg îi cere lui Guşă, prin avocatul Leonardo Florin Cojocaru, daune morale de 100.000 The post Elan Schwartzenberg l-a dat în judecată pe Cozmin Guşă. Îi cere daune de 100.000 de euro. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.