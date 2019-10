Ele sunt inamicii celulelor canceroase! Sa nu va lipseasca de pe mes

brocoli google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De la bun inceput, sa ne fie clar un lucru! Cancerul, aceasta boala teribila, nu se combate prin regim alimentar, doar ca un stil de viata sanatos devine aliat major intr-o asemenea batalie crunta in sensul in care printr-o alimentatie corespunzatoare se poate impiedica proliferarea celulelor canceroase. Societatea Americana de Cancer sustine ca majoritatea cancerelor pot fi prevenite. De aceea, este esential sa introducem in alimentatie cele mai puternice alimente anticancerigene. Si desi ramane controversa, nu mai este niciun secret ca recomandarile merg catre produsele de origine vegetala, in special catre cele din culturi ecologice. Topul alimentele anticancerigene Familia cruciferelor este reprezentata ...