Electric Castle 2019: Castelul Bánffy și-a regasit prințesa: Florence.FOTO

EC7 Day3 MilutaFlueras low

Florence + The Machine, poate cel mai așteptat headliner al acestei ediții a festivalului Electric Castle, a adunat în fața scenei principale cea mai mare parte din cei 55.000 de oameni prezenți, vineri, în festival. Cunoscută pentru sensibilitate, dar și sinceritatea cu care își recunoaște punctele vulnerabile, solista Florence Welch i-a rugat pe toți cei prezenți să lase telefoanele, să se bucure de momentul prezent, să privească la cei din jur, și, astfel, să simtă cât sunt de conectați unii la ceilalți și să trăiască show-ul alături de ea. „Mulțumesc, România, pentru locul acesta minunat, sunt foarte fericită că mă aflu aici”, a spus Florence în timpul concertului.

Într-un show în care a vorbit mereu despre încrederea în sine și cât de importantă este aceasta, Florence a arătat, aseară, că se poate lăsa, la propriu, în mâinile publicului ei. Artista a coborât de pe scenă, a urcat peste gardul care o despărțea de public și, susținută de mâinile oamenilor, a continuat să intrepreteze hit-urile sale celebre.

CTC, The Vaccines și Sigma au construit programul zilei pe scena principală, într-un mixt complex de stiluri muzicale, care se regăsește, de altfel, peste tot în Electric Castle. Un punct fierbinte în festival a fost, ieri, Shizzle Stage unde peste 20 de artiști hip hop au reușit unul din cele mai lungi cypher-uri realizate vreodate în România. Astăzi, pe aceeași scenă, va avea loc mult așteptatul battle în care se vor confrunta nu mai puțin de 20 de concurenți: ei se vor „alerga” în flow-uri până la cel mai bun delivery.

EC Talks îi aduce în fața celor care au, pentru cinci zile, viză de flotant în Bonțida, pe Doru Trăscău, Cătălina Penciu, Patricia Blaj, Andi Vasluianu, Dragoș Bucur, Omid Ghannadi și Ioan Șandru.

Cei care sunt atașați de locul în care se desfășoară Electric Castle nu trebuie să uite că, până duminică inclusiv, pot susține restaurarea Castelului Bánffy printr-o modalitate foarte simplă. Pentru fiecare PET adus la Royal Bank of Plastic – stațiile de colectare selectivă de lângă Royal Market și Eco Stage -, Lidl va dona câte un leu pentru renovare. Inițiativa face parte din programul Environment First, ce-și propune să reducă amprenta ecologică a festivalului, să încurajeze colectarea selectivă și să controbuie la reducerea risipei alimentare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.