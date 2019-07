Electric Castle 2019: DJ-i romani si straini, in prima zi

Grupurile Limp Bizkit, Florence + The Machine, Bring Me the Horizon şi Thirty Seconds to Mars sunt capetele de afiş ale festivalului Electric Castle, care va avea loc de miercuri până duminică, pe domeniul Castelului Banffy din judeţul Cluj, scrie news.ro.

Biletele şi abonamentele pentru cea de-a şaptea ediţie a festivalului sunt disponibile la mai multe categorii de preţ pe electriccastle.com.

În prima zi, pe nouă scene ale festivalului vor urca DJ-i români şi străini, între care Jurjak, Charlie şi Gryffin.

Începând de joi, va începe programul şi pe scena principală, unde vor urca Alternosfera, Gangs of Youth, Chvrches, Limp Bizkit şi Zeds Dead.

Vineri vor concerta CTC, Dub Pistols, The Vaccines, Florence + The Machine şi Sigma, iar pe celelalte scene, între alţii, trupele româneşti The Mono Jacks şi Moonlight Breakfast.

Loredana, Dillon şi Nils Frahm deschid sâmbătă concertele pe scena principală, unde programul va continua cu Bring Me The Horizon şi Subcarpaţi.

Ultima zi a festivalului îi aduce pe scena principală pe Şuie Paparude, Lucky Chops, Metric şi Thirty Seconds to Mars.

În afara concertelor, pe domeniul Banffy vor avea loc diverse activităţi, fiind amenajate spaţii dedicate gastronomiei, sportului şi divertismentului.