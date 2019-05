Electric Castle devine primul festival de muzica din Romania accesibil persoanelor cu deficiențe de auz

Electric Castle devine primul festival de muzică din România accesibil persoanelor cu deficiențe de auz, oferind susținere pentru a se putea bucura de experiența completă a festivalului, de la porțile de acces și până la scena principală, potrivit Mediafax.

La cea de-a șaptea ediție, organizatorii Electric Castle anunță că își doresc să ridice bariera existentă dintre oamenii cu un simț al auzului sănătos și cei cu hipoacuzie.

”Muzica ne aparține tuturor și cu toții merităm să ne bucurăm de ea, oricând și oriunde”, spun organizatorii.

”De la intrarea în festival și până la show-urile de pe scena principală, festivalul va asigura asistență tuturor persoanelor cu deficiențe de auz. Echipele de la porțile de acces vor include un interpret mimico-gestual, acest limbaj fiind accesibil și în zona Info Point, unde va exista, de asemenea, un specialist în acest limbaj. În zona Main Stage, va fi delimitată o arie specială pentru hipoacuzici, pentru a se putea bucura de experiența interpretării live. Amber Galloway Gallego - cea mai cunoscută sign interpreter din lume - va «traduce» toate cântecele artiștilor care se vor afla pe scena principală. Amber Galloway a făcut senzație, în 2013, când a reușit una dintre primele interpretări de gen, la concertul lui Kendrick Lamar de la Lollapalooza, transmițând un puternic mesaj întregii lumi cu privire la o nouă cale deschisă tuturor pentru a trăi muzica pe viu. Amber nu doar interpretează textele muzicii, ci a dezvoltat un limbaj în care descrie vizual inclusiv «densitatea» sunetelor, punctând ritmuri diferite de la bass la cele mai înalte frecvențe”, se arată în comunicat.

Peste 23.000 de români trăiesc cu o formă de hipoacuzie în prezent, iar accesul restrictiv la evenimente culturale este doar una dintre formele de discriminare pe care aceștia trebuie să le înfrunte în fiecare zi. Electric Castle Festival își dorește să demonteze mitul generalizat care spune că o persoană hipoacuzică nu poate aprecia muzica și nu se poate conecta la acest tip de artă. Pentru publicul din România, este momentul să fie ridicată bariera existentă dintre oamenii cu un simț al auzului sănătos și cei cu hipoacuzie, iar Electric Castle speră ca exemplul său să fie urmat de cât mai multe evenimente muzicale, arată inițiatorii demersului.

„Este un mare pas în față pe care îl facem în relația noastră cu persoanele cu dizabilități și încă un mod prin care vrem să transmitem că oricine este binevenit să se alăture comunității Electric Castle. Până acum, aveam alături de noi acest gen de public doar pe perioada zilei, când îl regăseam în zonele dedicate activităților și artelor. Acum putem să le oferim experiența totală a ceea ce înseamnă Electric Castle și să ne bucurăm împreună cu ei de puterea muzicii de a ne uni, indiferent de identitatea noastră”, notează Andi Vanca, director de comunicare al festivalului.

Persoanele cu deficiențe de auz, la fel ca toate persoanele cu dizabilități, se bucură de acces gratuit încă de la prima ediție a Electric Castle. Festivalul are zone speciale rezervate acestora și continuă să investească, cu fiecare ediție, în a transforma întreaga arie într-o zonă sigură și accesibilă tuturor tipurilor de public.

Ediția a 7-a a festivalului va avea loc între 17 și 21 iulie, pe domeniul Castelului Banffy din Bonțida. Printre cei peste 200 de artiști confirmați se numără Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, 30 Seconds to Mars, Bring Me The Horizon, Chvrches, Metric, The Vaccines, Zeds Dead și multe alte nume importante.