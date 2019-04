Electrolux Romania propune angajaților de la fabrica din Satu Mare o crestere salariala de 12,7%

Conducerea fabricii Electrolux din Satu Mare a prezentat, marţi, o nouă ofertă salarială angajaţilor aflaţi în grevă de şapte săptămâni, aceasta vizând o creştere salarială de aproximativ 12,7% şi un bonus anual de prezenţă în valoare de 200 de lei, reiese dintr-un comunicat de presă al echipei de management Electrolux România, potrivit Agerpres.

"Negocierile cu liderii de sindicat şi agrearea unui acord comun au reprezentat de la bun început o prioritate pentru noi, şi dorim să le mulţumim pe această cale pentru că au acceptat invitaţia noastră de a avea o discuţie constructivă despre viitorul angajaţilor Electrolux. Suntem conştienţi de faptul că situaţia în care ne aflăm are un impact negativ asupra bunăstării angajaţilor Electrolux, de aceea, am prezentat astăzi, liderilor sindicali, o nouă propunere financiară: un contract încheiat pe o perioadă de doi ani de zile, ce cuprinde o creştere de aproximativ 12,7% raportată la salariul de bază brut al angajaţilor din producţie, aplicată pentru fiecare an contractual. Astfel, pentru întreaga perioadă de doi ani de zile, creşterea totală raportată la salariul de bază brut al angajaţilor din producţie ar fi de 25%. Noua noastră ofertă financiară include o creştere treptată a salariului de bază brut şi un bonus de prezenţă în valoare de 200 de lei, pentru fiecare an. Comparativ cu oferta noastră iniţială, ce prevedea o creştere totală de 11% raportată la salariul de bază brut al angajaţilor din producţie, pe o perioadă de un an, considerăm că noua noastră ofertă este una substanţială şi că acest pachet salarial este foarte atractiv, ţinând cont de nivelul salarial de pe piaţa locală", precizează managementul companiei.Potrivit sursei citate, în urma prezentării acestei oferte, liderii sindicali au comunicat conducerii companiei faptul că vor reveni cu un răspuns în cursul zilei de miercuri, 17 aprilie.

Citește și: Cod galben de vânt valabil în orele următoare în 11 judeţe



"Dorim să subliniem cât de important este să ajungem împreună la un acord final, cu atât mai mult cu cât, considerăm că oferta noastră este în interesul tuturor angajaţilor din fabrică, facilitând, în acelaşi timp, desfăşurarea operaţiunilor fabricii", se arată în comunicatul citat.



Peste 400 de muncitori de la fabrica de maşini de gătit Electrolux din Satu Mare au început, luni, cea de-a şaptea săptămână de grevă, liderul sindicatului Samus, Sorin Faur, spunând că aşteaptă o "decizie înţeleaptă" din partea confederaţiei Cartel Alfa, reunită al Predeal.



Greva de la Electrolux a început în data de 4 martie, pe perioadă nedeterminată. Potrivit sindicaliştilor, muncitorii cer o creştere salarială de 350 de lei, adică 2 lei pe oră. Circa 250 dintre aceştia au depus sesizări la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), reclamând că nu au primit tichetele de masă pe luna anterioară.



În total, Electrolux are 930 de muncitori, care beneficiază de contractul colectiv de muncă.