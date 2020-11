Electroscoica Mar va repara salupa Sorana 2 a ARSVOM

ARSVOM a achiziționat servicii de reparații pentru șsapula Sorana 2..

Societatea câstigatoare Electroscoica Mar SRL.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a încheiat un contract de servicii de reparații a șalupei Sorana 2, reinnoire documente, cu andocare, extragere ax și cârmă, lucrari de doc și lucrari diverse.Potrivit Licitatiapublica.ro , obiectul contractului este servicii de reparatii la salupa ,,SORANA 2'' , reinnoire documente, cu andocare, extragere axe si carma, lucrari de doc, lucrari diverse, conform cerintelor din caietul de sarcini.a) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zileb) Numarul de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: in a 10-a zi zi inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la pct. a) va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la pct. b) si drept urmare orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.Valoarea totala a achizitiei, fără :TVA , este de 203.483 lei.