Elementul esential fara de care nu putem avea un card bancar

Nu se poate sa ai un card bancar fara sa ai si un cont bancar, iar in cazul nostru vorbim despre un cont curent. Cele doua, contul curent si cardul bancar, formeaza un tot, in care contul curent este ancora dintre cardul tau si banca. Simplu spus, poti avea cont curent fara card bancar, in schimb, nu poti avea card bancar fara cont curent.