Elena Basescu a ramas comis-o: A parcat neregulamentar si a ramas fara masina/ FOTO

Elena Băsescu, candidat PMP pentru Camera Deputaților în Constanța, a fost amendată pentru că a parcat neregulamentar: „Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina”.

„Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc haşurat. În dimineaţa aceasta, compania municipală mi-a ridicat maşina parcată neregulamentar. Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina”, scrie pe Facebook Elena Băsescu.

Ea invocă lipsa locurilor de parcare.

„Toți constănţenii ştiu cât de aglomerat este oraşul şi ce problemă mare este lipsa locurilor de parcare. Sper ca noua administraţie locală din Constanţa să îşi respecte angajamentele de a construi mai multe parcări în oraş. Asta nu înseamnă că îmi caut scuze, ci doar că problema parcărilor trebuie rezolvată. Pentru că am văzut că s-a spus că am parcat în staţia de autobuz, pun această poză pentru a se vedea exact unde am lăsat maşina”, adaugă fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu.