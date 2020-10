Elena Basescu, candidat la parlamentare: 'Doresc sa-mi aduc experienta pe care am capatat-o in Parlamentul European'

Elena Băsescu a declarat, joi, că a acceptat să candideze din partea PMP pentru un post de deputat la Constanţa, pentru că s-a născut şi a crescut în acest oraş, menţionând că îşi propune să ofere o nouă viziune asupra politicilor publice din zona socială.

"De ce la Constanţa? Pentru că este a doua mea casă. M-am născut în Constanţa, am crescut în Constanţa, familia din partea tatălui meu locuieşte în Constanţa. Doresc să-mi aduc experienţa pe care am căpătat-o în Parlamentul European. Prin rolul pe care l-am avut în ultimii ani, acela de mamă singură a trei copii, am căpătat o dimensiune diferită a societăţii. Am realizat că societatea românească nu sprijină suficient familiile monoparentale. De aceea voi veni cu o iniţiativă legislativă, cu proiecte legislative care să sprijine foarte mult familiile monoparentale, dar şi să îmbunătăţească natalitatea, o problemă cu care se confruntă România. Doresc să ofer Partidului Mişcarea Populară o nouă viziune asupra politicilor publice în zona socială", a precizat Elena Băsescu, la o conferinţă de presă organizată de conducerea PMP, conform agerpres.ro

Ludovic Orban dezvăluie secretul lui Polichinelle: birocrația nu vine la Bruxelles, ci de la funcționarii români



Ea a adăugat că nu intenţionează să se lanseze "în lupte" în Parlamentul României.



"Nu mă voi lansa în lupte în Parlamentul României, voi dori doar să construiesc şi să construiesc din experienţa mea proprie, acea de mamă singură a trei copii", a mai spus fiica fostului preşedinte Traian Băsescu.



Elena Băsescu deschide lista PMP pentru Camera Deputaţilor la Constanţa.