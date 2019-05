Elena Carstea, revedere in lacrimi cu mezina familiei, dupa sase luni. Fata ei cea mica a intrat in Garda Nationala

carstea

Dupa sase luni in care n-a avut cum sa ia legatura cu Adriana, fiica sa cea mica, aflata intr-o tabara de pregatire cu Garda Nationala, Elena Carstea a fost chemata sa asiste la festivitatea de absolvire. Fosta cantareata a luat parte cu lacrimi in ochi la ceremonie.

Elena Carstea si-a crescut cele doua fiice adoptate dintr-un orfelinat din Romania cu mare dragoste si atentie. Iar acum, cand acestea si-au luat zborul, e foarte mandra de ele. Fosta artista a fost si este prezenta la toate evenimentele importante din viata fetelor. Si le sprijina in tot ce si-au propus sa faca.

Dupa ce Sanda a absolvit, in urma cu doi ani, cursurile si a intrat in Garda Nationala americana, a venit acum randul Adrianei, fiica sa cea mica, sa-i calce pe urme.

Dupa sase luni in care Adriana a fost plecata intr-o tabara de pregatire si, potrivit reguilor interne, nu a avut acces la mediul online si nici permisiunea sa ia legatura cu cei dragi, mezina si mama sa s-au revazut la festivitatea de absolvire, la care au fost prezenti, de asemenea, si sotul american al artistei, precum si fiica ei cea mare.

Intalnirea a fost una emotionanta. Adriana i-a sarit in brate, iar Elena Carstea a intampinat-o cu lacrimi de emotie si de bucurie.

”Sunt extrem de mandra de ea”, le-a spus aceasta apropiatilor, in timp ce Sanda a tinut sa mentioneze ca e bucuroasa ca sora sa i-a urmat exemplu si a imbracat uniforma militara. ”Si eu am trecut pe acolo”, a spus aceasta.

In casa fostei cantarete nu se mai vorbeste limba romana

Elena Carstea a parasit Romania in urma cu 13 ani, s-a casatorit cu Glenn Muttart si duce o viata linistita in America, alaturi de cele doua fete ale sale. Desi acestea au crescut in Romania, in casa lor nu se mai vorbeste deloc limba materna. Chiar si atunci cand sunt singure, artista si fiicele sale comunica numai in engleza.

