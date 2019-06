Elena Fulgeanu rupe tacerea! Ce spune despre Anamaria Prodan

Anamaria Prodan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Fulgeanu, alias Nuti, este unul dintre oamenii de incredere ai impresarei Anamaria Prodan. Desi femeia a demisionat in 2010, impresara a convins-o sa se intoarca repede acasa. Bucuria mare in familia Anamariei Prodan! Impresara a fost alaturi de fiica sa, Sarah, la festivitatea de absolvire Nuti a facut dezvaluiri neasteptate in cadrul emisiunii „Prodanca si Reghe viata in Dubai”, de la Antena Stars. Ea este cea care are grija de copii si ii alinta tot timpul, mai ales pe Bebeto, fiul cel mic al impresarei si al lui Laurentiu Reghecampf. „Cum sa pierd un meci de-al lui Bebe? Trebuie sa ne impartim. Bebe nu are fite si nu are harfe, e un baiat cuminte si ascultator. Eu n ...